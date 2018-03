Lili Estefan confesó que sufrió de acoso en “Sábado Gigante”

Lili Estefan, sobrina de Gloria Estefan, estuvo en un reciente evento de Miami donde reveló haber sufrido acoso sexual en sus inicios de carrera televisiva. De acuerdo a People en español, la conductora habría tenido un desagradable episodio con un conductor del programa “Sábado Gigante”.

Lili Estefan señaló que a los dos meses de iniciar su carrera en “Sábado Gigante” fue acosada sexualmente por el conductor Rolando Barral. “Había dos animadores: Don Francisco y Rolando Barradal. Yo tuve el problema directo con Rolando Barradal….Yo diría a dos meses de empezar ‘Sábado Gigante’”.

“Recuerdo de haber estado en el camerino terminando uno de los programas y yo les dije, ‘por favor no entren que me estoy cambiando’. En ese momento, el abre la puerta y yo estoy en ropa interior y él me dice, ‘así quería verte bebé’”, continuó Lilian Estafan.

Luego de este terrible episodio, Lili Estefan fue a su casa y al día siguiente llamó a su jefe Alfredo Durán, líder de su área en en Univision para ese entonces.

“Salgo en ropa interior, así como estaba al pasillo donde él estaba y lo agarró del cuello y lo estallo contra la pared”, narró la modelo.

“Rolando Barral se cruzó de nuevo conmigo y recuerdo que terminó diciéndome, ‘vas a terminar limpiando casas‘”, explicó Lili.