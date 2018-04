Laura Zapata y Cynthia Klitbo protagonizaron fuerte pelea

Cynthia Klitbo y Laura Zapata forman parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y tras una reunión las actrices mexicanas habrían protagonizado un acalorado enfrentamiento, según informó People.

Laura Zapata narró a Radio Fórmula que la pelea se dio luego que se conociera que Cynthia Klitbo no fungiría su cargo en la nueva administración de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y dejaría sus funciones a cargo del antiguo mando.

“Estábamos un grupo de compañeros sentados afuera, en el cafecito y se acerca Cynthia. Le dije ‘oye te quiero preguntar algo. Fíjate que estamos preocupados porque hemos escuchado que tú no vas a hacerte cargo de la Secretaría de Previsión Social y que vas a dejar a Luis Cárdenas”, precisó.

Según Laura Zapata, Cynthia Klitbo se puso muy agresiva y generó todo un escándalo. “Me inculpó, me insultó. Estoy muy sorprendida porque ella lo que debería haberme dicho era ‘oye Laura fíjate que sí’ u ‘oye Laura fíjate que no’; pero no está manera tan violenta hacia mí persona y hacia todos los que estábamos ahí”, comentó.

La hermana de Thalía manifestó que, tras el penoso incidente, trató de hacer las paces con su colega, pero no tuvo éxito. “Dije, ‘bueno voy a hablar con ella’. Le dije ‘oye Cynthia ¿qué te pasa?’. Entonces me dice ‘no quiero hablar contigo’. Como la veo que sigue en el mismo plan, me regreso”, señaló la artista.

Laura Zapata en su cuenta oficial de Twitter enfatizó que en ningún momento agredió a su colega y que en todo momento guardó la calma, ya que lo único que quiere es salvaguardar los beneficios de los afiliados a la ANDA.