¿Laura Zapata fue víctima de acoso sexual?

Diversos artistas se han pronunciado y revelado las experiencias que han pasado al ser víctimas de violación o acoso sexual. En esta ocasión, la actriz Laura Zapata narró la terrible situación que pasó y cómo pudo liberarse de ello.

Según el portal People Español, la actriz Laura Zapata comentó a algunos medios que sólo una vez en su vida trataron de acosarla y su reacción fue evitar trabajar con esa persona por tranquilidad.

“Una sola vez en mi vida trataron de acosarme… Lo que hice fue darme la media vuelta y salir corriendo, y ya no se dio nada”, sostuvo Laura Zapata para algunos medio.

“No me importaba (perder el trabajo). Yo en ese momento estaba muy chica y no me importaba y no pensaba. No iba a entrar a un trueque… Yo creo que aquí no hay víctimas, hay cómplices”, sostuvo la hermana de Thalía.

Por último, Laura Zapata relató que Thalía no fue víctima de acoso gracias al cuidado de su madre Yolanda Miranda. “(A Thalía) la cuidó mi mamá. Yo no porque ya era Laura Zapata… Tenía mamá y mucha mamá”, enfatizó.