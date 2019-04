Los Latin Grammy celebrarán su edición número 20 el próximo 14 de noviembre

Los Latin Grammy festejarán su edición número 20 el próximo 14 de noviembre con una gala que, nuevamente, tendrá lugar en el MGM Gran Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos y que será retransmitida por Univisión.

Por su vigésimo aniversario, la Academia Latina de la Grabación renovó su imagen y presentó un nuevo logo que sustituye su tradicional color rojo por el platino.

“Además de simbolizar el éxito en la venta de música y de tener largos e históricos vínculos con Latinoamérica, el platino es conocido por ser un metal adaptable, más dúctil que el oro o la plata, y un catalizador químico”, explicó el presidente de la institución, Gabriel Abaroa Jr.

“El *platino representará perfectamente al Latin Grammy la próxima década y celebrará una música que ha sabido adaptarse a instrumentos, culturas, raíces locales y entornos fragmentados siempre conservando su credibilidad e integridad”, añadió.

Asimismo, la presidenta y directora ejecutiva de operaciones de cadenas Univision, Jessica Rodríguez, habló sobre la próxima gala.

“La edición especial ‘platino’ del Latin Grammy este año será un despliegue sin precedente de nuestras raíces, cultura y ritmos, y promete ser uno de los mejores espectáculos hasta ahora”, afirmó.

Cabe señalar que los nominados a los Latin Grammy 2019 se conocerán el próximo 24 de septiembre.

