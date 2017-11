Latin Grammy 2017: estos artistas formaron parte del homenaje a Alejandro Sanz

El miércoles 15 de noviembre, Alejandro Sanz recibió el premio Persona del Año en el marco de los Latin Grammy, en una gala que se celebró en el hotel Mandalay Bay de Las Vegas.

Fue una noche especial de muchos nervios y gran expectación, no sólo para Alejandro Sanz, de principio a fin con una sonrisa emocionada a punto de llorar, sino también para los artistas invitados, muchos de ellos fans suyos y que iban a actuar con su ídolo en primera fila y ante el desafío de reinterpretar sus temas.

Quizá por ello Natalia Lafourcade, acompañada por Manuel Medrano en “No es lo mismo”, tuvo que comenzar de nuevo el tema tras trastabillarse con la letra.

“No puedo, estoy muy nerviosa”, dijo la mexicana, quien tras el apuro se fundió en un enorme abrazo con el homenajeado antes de retomar con éxito el tema.

Toda una leyenda como el dominicano Juan Luis Guerra aseguró que Alejandro Sanz era su compositor preferido y se disculpó por no dominar el flamenco antes de afrontar una versión de “Desde cuando” en clave de bachata que comenzó con aire delicado y acabó como toda una fiesta.

Al también andaluz David Bisbal le tocó hacerse cargo de la apasionada “El alma al aire” y ni pudo ni quiso reprimir las lágrimas: “Siempre que canto las canciones de Alejandro me transporta a mi niñez, mi infancia, y siempre me recuerda a aquel niño que cantaba frente al espejo”.

Y para las raíces flamencas de Sanz pocas mejores que su amiga íntima Niña Pastori, quien dijo estar “más que orgullosa y feliz” de estar “al ladito” del Alejandro Sanz de su vida y de su corazón.

Tras un recuerdo al maestro de la guitarra Paco de Lucía, muy cercano a Alejandro Sanz, un grupo de artistas liderados por El Carpeta y Siudy Garrido transformaron fugazmente el escenario del hotel de la ciudad del juego en un auténtico tablao flamenco.

Pero la velada estuvo, sobre todo, protagonizada por baladas intensas, de amores al borde del precipicio y de gritos desgarrados al aire, gracias a artistas de todas las latitudes como la chilena Mon Laferte con una imponente “Mi soledad y yo”, la española Rosalía de la mano de “Cuando nadie me ve” o el mexicano Alejandro Fernández con la clásica “Y si fuera ella”.

“Uno dice maestro mucho, pero en realidad has sido un maestro para muchos. He aprendido, hemos aprendido, muchas cosas que no se aprenden en un salón de clase gracias a tu pluma y a tu corazón”, dijo Luis Fonsi, quien se atrevió con un éxito del calibre de “Amiga mía”.

Juanes y Camila Cabello unieron fuerzas en “Quisiera ser” para dar forma uno de los duetos estrella de la noche, mientras que el puertorriqueño Residente aportó la energía y desparpajo de su rap, junto a Nick Jonas y Anitta, en “Looking for Paradise”.

En la antesala de la ceremonia se percibió la ilusión de muchos de los invitados como Mon Laferte, que confesó a Efe sus nervios antes de la gala, o Niña Pastori, quien ensalzó el corazón y el alma que Sanz pone en su obra.

Y para quienes no pudieron acudir a Las Vegas quedó el recurso de emergencia de felicitar a su amigo a través de un vídeo, como hicieron, entre muchos otros, Lin-Manuel Miranda, Miguel Bosé, Pablo Alborán, Ed Sheeran, Ricky Martin, Rafael Nadal, Laura Pausini, Marc Anthony o Plácido Domingo. EFE