Latin AMAs 2018: Gloria Trevi se quiebra al recordar abuso sexual

Las palabras de Gloria Trevi conmovieron a todos los presentes en los Latin AMAs 2018. Varias cantantes y actrices de la industria se identificaron con el dolor de la cantante mexicana.

Los Latin American Music Awards buscan dar un fuerte impulso en la lucha en contra de la violencia contra la mujer. Becky G, Aracely Arámbula y Gloria Trevi se manifestaron sobre el tema, pero fue la última quien conmovió a todo el público.

“Tenía yo 15 años cuando empecé a vivir con manipulaciones, golpes, abusos, gritos, castigos. Y fueron 17 años de humillaciones. Y no se equivoquen, porque los años en estos casos no corren a favor haciéndonos madurar”, manifestó Gloria Trevi en el escenario de los Latin AMAs 2018.

“Hasta el día de hoy hay algunos que todavía me señalan y me discriminan con esa seguridad que les da la ignorancia, y esto tiene que terminar porque yo estoy bien. Yo estoy de pie, esto tiene que terminar por ellas, para que pueda haber un mundo donde no exista una mujer que después de enfrentar a su abusador, un día vaya caminando por la calle y se encuentre a un pendejo que se atreva a juzgarla y acusarla de haber sido cómplice de su peor desgracia”, manifestó entre lágrimas Gloria Trevi en su mensaje a todas las mujeres del mundo.