Lady Gaga tuvo a Celine Dion como invitada especial de su segundo show en Las Vegas

Lady Gaga empezó con su residencia en Las Vegas y en su segunda presentación tuvo de invitada especial a la inacabable Celine Dion, a quien hizo bailar y disfrutar junto a los cientos de asistentes.

Lady Gaga se presenta en el Park Theather de Las Vegas con su espectáculo “Enigma”, y ahora, con su nuevo show, se lució al lado de la intérprete canadiense quien bailó al ritmo de “Edge of Glory” y “Bad Romance”.

“Tenemos una enorme sorpresa. Un aplauso para Celine Dion”, pidió desde el escenario la cantante Lady Gaga, quien también se lució emocionada por la asistencia de la canadiense en su show.

“Ella rezó conmigo y con todo mi equipo detrás del escenario antes de este espectáculo. Así de increíble es ella”, agregó Lady Gaga en su presentación.

Como para recordar esta visita, cientos de usuarios subieron videos de los bailes de la canadiense. Asimismo, a través de Instagram, Lady Gaga compartió una foto junto a Celine Dion para recordar esa velada.

Celine Dion getting her life at Lady Gaga's show pic.twitter.com/Gj7oV28kf3

Celine Dion dancing to Lady Gaga's Alejandro is the purest thing I've ever seen pic.twitter.com/BsIiJO6yfo