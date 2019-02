Oscar 2019: Lady Gaga opaca su glamouroso vestido con collar valorizado en 50 millones dólares

Lady Gaga pisó la alfombra roja de los premios Oscar con un glamouroso vestido negro y un peinado recogido, sin embargo lo que terminó robándose la atención de todos fue su hermoso collar valorizado en 50 millones dólares

La artista está nominada en la categoría Mejor Actriz por la película A Star is Born, junto a Yalitza Aparicio, Glenn Close, Olivia Colman y Melissa McCarthy.

La cantante dio la sorpresa al debutar como actriz en A Star is Born, de la mano con Bradley Cooper. Recibiendo la buena crítica de los especialistas.

#AStarIsBorn is out now

Tickets https://t.co/Ex5PeCae9W

Soundtrack https://t.co/rRbaji0jbWpic.twitter.com/fFz66GZ0oy