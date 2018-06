Lady Gaga debuta como actriz principal en el film “A Star is born”

Lady Gaga sorprendió a sus millones de seguidores luego de difundirse el trailer de la película “A star is born”, filme donde interpretará por primera vez un papel protagónico. La intérprete de “Poker Face” demostrará que no sólo sabe cantar, sino que también nació para brillar en la pantalla grande.

“A Star Is Born” es una película estadounidense de drama romántico y musical, dirigida por Bradley Cooper y escrita por Will Fetters. Lady Gaga interpretará a Ally, una artista luchadora, quien será cortejada por el experimentado músico Jackson Maine (Bradley Cooper).

Lady Gaga estará acompañada por los actores Sam Elliott, Andrew Dice Clay y Dave Chappelle. “A star is born” es uno de los tres remakes de la versión original de 1937, el primero estrenado en 1954 protagonizado por Judy Garland y James Mason, el segundo estrenado en 1976 teniendo como actores principales a Barbra Streisand y Kris Kristofferson.

El tráiler fue publicado en la plataforma YouTube, por la cuenta Roadshow, y en pocas horas de su difusión ya cuenta con más de 48 mil reproducciones.

Lady Gaga, quien fue nominada al Oscar por la canción “Til It Happens to You” en 2016, interpreta temas originales en la película, que compuso con Cooper, actor cuatro veces nominado a los premios de la academia. Todas las canciones son propias y fueron grabadas en vivo.