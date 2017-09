Lady Gaga alarma a sus fans al contar que padece esta enfermedad

Lady Gaga decidió compartir con sus seguidores un tema bastante delicado y privado. A través de su cuenta de Twitter, la cantante contó que padece de ‘fibromialgia’, una enfermedad reumatológica que se caracteriza por el dolor crónico generalizado.

“Quiero ayudar a darla a conocer y a conectar a la gente que la tiene. Todos podemos compartir lo que ayuda/duele”, dijo en un tuit.

Recordemos que Lady Gaga dio a conocer esta enfermedad en el 2013, sin embargo no quiso dar más detalles y pidió comprensión a sus fanáticos por algunas ausencias en el escenario.

In our documentary the #chronicillness #chronicpain I deal w/ is #Fibromyalgia I wish to help raise awareness & connect people who have it.