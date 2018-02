Kylie Jenner: revelan más detalles de su supuesto embarazo

Kylie Jenner estaría muy feliz porque dentro de un mes se convertiría en madre, así lo confirmó una fuente cercana a la celebridad.

“Está nerviosa acerca del nacimiento y ansiosa por el dolor… Quiere que sea un parto fácil y está abierta a la posibilidad de aplicarse medicina para el dolor”, reveló la fuente cercana a la familia a la revista People.

La fuente cercana a Kylie Jenner reveló que la diseñadora y su novio Travis Scott estarían esperando a su bebé para febrero y que ya tendrían todo listo, como por ejemplo el cuarto color “rosa, rosa y rosa”, indicó la fuente.

A la vez, señaló que Kylie Jenner esperaría seguir dependiendo de sus seres queridos, quienes han demostrado el apoyo condicional hacia la empresaria.

“Definitivamente me tomó un tiempo acostumbrarme… Kylie siempre ha sido muy testaruda, siempre ha querido hacer lo suyo a pesar de lo que dice Kris. Por supuesto solo quiere lo mejor para su hija, la apoya sin importar nada”, finalizó la fuente.

Kylie Jenner es una empresaria, diseñadora y modelo estadounidense. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos de vanidad a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian llamado Keeping Up with the Kardashians.