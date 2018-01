Kylie Jenner: ¿esta nueva foto confirma su embarazo?

Tras innumerables rumores sobre su embarazo, finalmente los paparazzis captaron fotos de Kylie Jenner en su última etapa de embarazo. En la imagen se puede ver a la celebridad con una polera holgada en un centro comercial.

Como se recuerda, hace unos días, el nombre de Kylie Jenner sonó fuerte en las redes sociales luego que seguidores indicaran que la vieron en un hospital y que, incluso, ya estaría en labor de parto.

Sin embargo, según indican los medios extranjeros, Kylie Jenner aún se encuentra disfrutando de su estado de gestación y esta semana fue vista en saldalias y unos lentes oscuros. Aunque esta imagen confirmaría el embarazo de la celebridad, en las redes aún no creen que se trate del perfil de Kylie Jenner. ¡Mira la foto y dinos qué te parece!

Kylie Jenner hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Al contrario, continúa desaparecida en las redes sociales y en las pocas fotos que sube se le puede ver con prendas anchas.

Kylie Kristen Jenner es una modelo, empresaria y diseñadora estadounidense. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos de vanidad a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian, llamado Keeping Up with the Kardashians.