Kylie Jenner: ¿esta imagen confirma que está embarazada?

Kylie Jenner ha luchado por no revelar su embarazo, desapareciendo de las postales familiares en las redes sociales y de los paparazzis. Sin embargo, nada podía ser para siempre, pues esta semana salió a la luz una foto que confirmaría el embarazo de la celebridad.

En las imágenes de puede ver a Kylie Jenner en un restaurante de Los Ángeles que, a pesar de que han sido tomadas desde muy lejos, se puede notar una prominente barriguita de embarazada. Sin embargo, no nos atrevemos a asegurarlo, pues la joven ha optado por no hablar al respecto.

De ser cierto el embarazo Kylie Jenner estaría compartiendo esta feliz noticia con su hermana Khloé, quien sí confirmó su estado de gestación a través de su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, cada vez que Kylie Jenner se exponía en las redes sociales salía en planos bastante cerrados, aumentando más los rumores de su embarazo.

¿Pero por qué no revelaría su verdad? ¿Estarán guardando esta noticia para su programa o alguna portada? De momento, solo optamos por tocar el tema con pinzas. A esperar la confirmación de la propia Kylie Jenner. ¡Mientras, veámos la foto!

So, what, did Kylie Jenner’s baby bump shrink or something? Kylie Jenner is either not pregnant, or that picture on the left isnt her. pic.twitter.com/ZFak9lotE1