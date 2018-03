Kylie Jenner enternece las redes con este video de su bebé durmiendo

¡Una belleza! La bella Kylie Jenneró ternura en su cuenta de Snapchat publicando un video de su bebé Stormi Webster durmiendo. Los seguidores de la celebridad quedaron emocionados al ver a la pequeña con los bracitos alzados en plena siesta.

“Qué linda la pequeña Stormi”, “Es una ternurita”, “Es una gran bendición tu bebita Kylie”, “Estoy tan enamorada con tu publicación”, “Stormi es tan linda”, fueron algunos comentarios que se leen en la publicación de Kylie Jenner.

El pasado 4 de febrero, Kylie Jenner publicó un video en su cuenta de YouTube donde contaba cómo vivió todo el proceso de su embarazo.

“El embarazo ha sido la más hermosa, empoderadora y cambiante experiencia que haya tenido en toda mi vida y de hecho voy a extrañarla. Aprecio a mis amigos y especialmente a mi familia por ayudarme a mantener en privado este especial momento. Mi hermosa y saludable niña nació el 1º de febrero y no podíamos esperar a compartir esta bendición. Nunca había sentido amor y felicidad como esta, gracias por entender”, se le escucha decir a Kylie en el video.

El embarazo de Kylie Jenner fue tan privado que su hermano Brody Jenner sorprendió a todos los medios al revelar que nunca se enteró del estado de gestación de la celebridad, mucho menos del nacimiento de su sobrina.

“Bueno, para ser honesto, yo no tenía idea que estaba embarazada durante todo el proceso de embarazo… Apenas me entero pero ¡me encantaría conocerla!”, señaló el hermano de Kylie Jenner, Brody Jenner.

Foto 2: El video de Kylie Jenner emocionó a más de uno. (Foto: captura del video)

Foto 3: Kylie Jenner al lado de Stormi Webster. (Foto: Instagram)

Kylie Jenner es una empresaria, diseñadora y modelo estadounidense. Alcanzó cierta notoriedad en la prensa rosa y en programas televisivos de vanidad a raíz de su aparición en el reality show autopromocional de la familia Kardashian llamado Keeping Up with the Kardashians.

¿Kylie Jenner Rechaza Propuesta De Matrimonio A Travis Scott?

Según el portal web HollyWood Life la pareja estadounidense habría tenido unas cortas vacaciones románticas por Miami. Cuando Kylie Jenner y Travis Scott estuvieron en su viaje y de forma inesperada el joven papá le pidió la mano a la celebridad, quien le habría rechazado su propuesta por el momento.

En esa misma línea, informa dicho portal que Kylie Jenner sí quiere casarse con Travis Scott, pero todas las acciones en su momento, de acuerdo con la fuente, la empresaria habría apresurado las cosas y por ahora trata de frenar las etapas.