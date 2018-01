Kylie Jenner: video y fotos confirmarían que se encuentra embarazada

En los últimos meses, Kylie Jenner ha vivido prácticamente en la clandestinidad, esto si consideramos que la menor del clan Kardashian-Jenner dejó de asistir a grandes eventos y se ausentó de las redes sociales.

Los rumores de que estaba embarazada no tardaron en apropiarse de sus seguidores a tal punto que, sin tener declaraciones de la propia Kylie, se convirtió rápidamente en un “secreto a voces”.

Pues bien, los chicos de TMZ (una vez más) lograron captar a Kylie Jenner en un aparente avanzado embarazo. El mencionado sitio dio a conocer el material donde se puede ver a la joven de 20 años acompañada de su madre Kris Jenner y su amiga Jordyn Woods, cuando descendía de su camioneta.

Además, Kylie Jenner, vestida completamente de negro, se muestra con evidente dificultad para caminar. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se fotografía a Kylie, pues en noviembre y diciembre último ya había sido captada con un vientre abultado, contrario a lo que la celebrity no enseñaba en las redes, en especial Instagram.

Kylie Jenner Surfaces with First Full-On Baby Bump Pic and Video https://t.co/gGYpcvda2T

We see you Kylie (and your BUMP)!!! #TMZpic.twitter.com/orIXuprnY7

TMZ