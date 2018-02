Kylie Jenner y su tierna forma en la que anunció que se convirtió en madre de una niña

Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian, decidió acabar con las especulaciones y rumores que la han rondado durante varios meses. A través de sus redes sociales confirmó que el 1 de febrero dio a luz a una “saludable niña”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kylie Jenner se disculpó con sus seguidores por haberse mantenido en la “oscuridad” durante todo su embarazo. Además, agradeció a su familia por ayuda que le brindaron.

Kylie Jenner señaló también que quiso vivir su embarazo libre de estrés y preocupaciones, razón fundamental por la que decidió mantenerlo en secreto durante todos estos meses.

“Lo siento por mantenerte en la oscuridad a través de todas las suposiciones. Entiendo que estés acostumbrado a que te llevé en todos mis viajes. Mi embarazo fue uno que elegí no hacer frente al mundo. Sabía por mí mismo que necesitaba prepararme para este papel de mi vida en el mundo más positivo, libre de estrés y saludable que sabía cómo hacerlo. No hubo un momento inesperado, no hubo una gran revelación pagada que había planeado. Sabía que mi bebé sentiría cada estrés y cada emoción, así que decidí hacerlo de esta manera por mi pequeña vida y nuestra felicidad”, escribió al inicio del mensaje que dejó a todos sus fans.

La pequeña de la empresaria estadounidense nació el 1 de febrero y tanto la madre como la bebé se encuentran en perfecto estado. “Mi hermosa y saludable niña llegó el 1 de febrero y no podía esperar compartir esta bendición. Nunca sentí amor y felicidad como esta. Muchas gracias por entender”, agregó.

Kylie Jenner también publicó un video en su cuenta de YouTube donde muestra todo el proceso de su embarazo desde cuando les da la noticia a sus familiares hasta el día del parto. Mira el video AQUÍ.