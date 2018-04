Kourtney Kardashian y sus impactantes fotos para V Magazine con desnudo incluido

La hija mayor de Kris Jenner, Kourtney Kardashian, posó desnuda para V Magazine y fue la propia celebridad la encargada de difundir parte de la sesión en sus redes sociales.

En las fotos publicadas en su cuenta de Instagram, se puede ver a Kourtney Kardashian completamente desnuda, únicamente llevando consigo un saco sobre su hombro y que cubría parte de su derriere.

Pero no fue el único look que utilizó la estrella de Keeping Up With the Kardashians. También se le ve con un vestido de cuero y con una lencería del mismo material.

Kourtney Kardashian, de 39 años, es tan popular como el resto de integrantes del clan Kardashian. Solo en Instagram cuenta con más de 62 millones de followers, quienes celebraron su más reciente destape para la revista V Magazine.

La publicación de su desnudo superó el millón y medio de like y obtuvo cerca de 10 mil comentarios. ¡Toda una sensación!