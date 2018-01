Kourtney Kardashian paraliza Instagram con su atrevido bikini

Las hermanas Kardashian nunca dejan de ser noticia. Esta vez, Kourtney Kardashian paralizó Instagram al publicar una fotografía luciendo sus candentes curvas en un sexy bikini por las playas de México.

“Son las cosas simples”, publicó Kourtney Kardashian e inmediatamente recibió una gran cantidad de elogios de sus seguidores. En poco tiempo la imagen obtuvo más de 800 mil “Me gusta”.

La mayor de las Kardashian y su pareja Yunes Bendjima, viajaron a México exactamente a la hermosa ciudad de Punta Mita para disfrutar de sus vacaciones. A través de su cuenta de Instagram, Kourtney Kardashian publicó todos los paseos que realizó a lado de su novio.

A pesar que algunos meses su expareja, Scott Disick, viajó al mismo lugar junto a su nueva novia. Kourtney Kardashian no tuvo ningún problema en hacer lo propio y demostrar que ya pasó la página.

Por el contrario, decidió compartir un bello momento a lado de su novio Yunes Bendjima en el paradisíaco lugar.

Kourtney Kardashian nació en Los Ángeles, California. Con el tiempo logró convertirse en una empresaria y mediática conductora de televisión estadounidense.

Su fama se debe a su aparición en programas con su nombre, el de sus hermanas, o el apellido de su familia, como: Keeping Up with the Kardashians, Kourtney and Kim Take Miami, Kourtney and Khloe Take The Hamptons y Kourtney & Kim Take New York. En 2005, Kourtney Karsashian protagonizó un reality show, Filthy Rich: Cattle Drive para recaudar fondos.