KISS, una de las bandas de hard rock más importantes de todos los tiempos, volverá a Lima para despedirse definitivamente de nuestro país, el miércoles 4 de mayo en Arena 1 de la Costa Verde de San Miguel, como parte de su “The End of the Road World Tour”, que marcará el final de su exitosa carrera, luego de girar por el mundo por 50 años y con millones de discos vendidos.

El regreso del cuarteto a nuestro país será muy especial y emotivo para sus seguidores, pues será la última vez que podremos ver en territorio peruano a Gene Simmons (bajo y voz), Paul Stanley (guitarra y voz), Eric Singer (batería y voz) y Tommy Thayer (guitarra), ya que han decidido ponerle fin a su carrera musical después de casi cinco décadas de actividad.

Surgida en 1973 en Nueva York, KISS es una banda de hard rock que se destacó por el uso de maquillaje entre sus integrantes. Así, el grupo conquistó el mundo, impuso tendencias musicales, estéticas y visuales, logrando mantenerse vigente por más de 45 años, con 24 álbumes de estudio y más de 100 millones de discos vendidos alrededor del planeta.

La influencia de KISS en la música y en la cultura popular es tan grande que bandas como Mötley Crüe, Metallica, Iron Maiden, Pearl Jam, Megadeth, Nirvana, entre otras, se formaron escuchando sus discos; mientras que su sonido y estilo pasaron de generación en generación como un grupo que canta para inspirar al público y entretener a sus fans.

“The End of the Road”, la gira con la que KISS ha decidido cerrar su capítulo musical, es la más ambiciosa puesta en escena de su carrera donde incluye explosiones, fuegos artificiales, plataformas, pantallas, a varios de sus integrantes volando por los aires y, por supuesto, todos sus hits, entre los que destacan “Rock and Roll All Night”, “I Was Made For Lovin’ You”, “Love Gun”, “Detroit Rock City”, “Strutter”, entre otros.

Gene, Paul, Eric y Tommy ya han realizado varias fechas de esta gira en EEUU entre agosto y octubre del año pasado, cuando la pandemia permitió que muchos artistas reactivaran sus actividades, e incluso participaron del KISS Kruise, el crucero especial donde tienen un contacto más directo con sus fans, mientras navegan en una lujosa embarcación.

Las entradas para asistir a la despedida de KISS del Perú están a la venta en Teleticket y tienen un descuento especial con tarjetas de crédito de BanBif:

VIP: S/. 489

Preferencial: S/. 246

Tribuna Derecha (numerada): S/. 414

Tribuna Izquierda (numerada): S/. 414

