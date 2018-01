En Twitter recuerdan supuesta violación de Kirk Douglas a Natalie Wood

La leyenda del cine Kirk Douglas recibió un homenaje sorpresa en la 75 edición de los Globos de Oro que se celebró el 7 de enero en Los Ángeles.

Kirk Douglas, de 101 años, apareció en el escenario del hotel Beverly Hilton acompañado de su nuera Catherine Zeta-Jones, esposa de su hijo Michael, para presentar el premio al mejor guión de una película.

Pero antes de desvelar el ganador, el público se puso de pie y obsequió un gran aplauso al protagonista de “Paths of Glory” (1957) o “Spartacus” (1960), que apareció en el escenario en silla de ruedas y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche.

Sin embargo, en Twitter se mostraron en contra del festejo para Kirk Douglas. Muchos cibernautas recordaron que años atrás se rumoreaba de que Douglas había violado a la actriz Natalie Wood en una habitación de hotel.

A continuación, una muestra de las críticas vertidas en Twitter.

A particularly bad year for a Kirk Douglas tribute #goldenglobes — Marlow Stern (@MarlowNYC) 8 de enero de 2018

Yeah, the Kirk Douglas tribute makes me cringe. Look at Hollywood history to find out why. — Kristen Lopez (@Journeys_Film) 8 de enero de 2018

Maybe not the night to honor Kirk Douglas https://t.co/5opXtw1zi8 — Kyle Bunch (@bunch) 8 de enero de 2018

This is…not a good look to be honoring Kirk Douglas tonight at the #GoldenGlobes considering it's built on the #WhyWeWearBlack#TIMESUP movements. — Alisha Grauso (@AlishaGrauso) 8 de enero de 2018