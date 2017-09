El particular homenaje que le rindieron Kim Kardashian y Paris Hilton al fallecido Hugh Hefner

Kim Kardashian y Paris Hilton usaron sus redes sociales para despedir y rendirle tributo a Hugh Hefner, personaje emblemático de Playboy, quien falleció este jueves a los 91 años tras experimentar en los últimos tiempos un deterioro progresivo en su estado de salud.

“¡Descansa en paz, Hugh Hefner! Me siento tan orgullosa de haber formado parte del equipo Playboy… Eres una leyenda y se te echará mucho de menos. ¡Te quiero, Hef!”, escribió Kim Kardashian en su perfil de Twitter.

