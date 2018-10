Kim Kardashian y Kanye West se reunieron con el presidente de Uganda

Tras la reunión que sostuvo Kanye West y el presidente de Estados Unidos Donald Trump en la Casa Blanca, el rapero decidió viajar a África en compañía de su pareja, la modelo Kim Kardashian, sin embargo, en su viaje recibió una gran sorpresa.

En su visita a África, la pareja conformada por Kanye West y Kim Kardashian sostuvo una reunión con el primer mandatario de Uganda, Yoweri K. Museveni, quien les dio la bienvenida a través de su cuenta de Twitter.

“Doy la bienvenida a Uganda a las estrellas del entretenimiento estadounidense Kanye West y Kim Kardashian. Mantuve conversaciones fructíferas con el dúo sobre cómo promover el turismo y las artes de Uganda”, escribió el presidente de Uganda.

“Le agradezco a Kanye por el regalo de las zapatillas blancas. Disfruta de tu tiempo en Uganda. Es la verdadera perla de África”, agregó en su publicación acompañada por una galería de fotos en la que el rapero le firma un par de zapatillas.

