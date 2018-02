Kim Kardashian y los increíbles cambios en su rostro a través del tiempo

Qué duda cabe, Kim Kardashian es una de las mujeres más mediáticas en el mundo. Y es que no solo es figura en la TV con el reality Keeping up with the Kardashians, sino también una celebridad en las redes sociales, donde millones admiran su belleza y sensualidad. No obstante, una reciente fotografía del pasado puso en evidencia sus innegables cambios en el rostro.

Kris Jenner, madre de Kim Kardashian, reveló en su cuenta de Instagram una fotografía de la socialité en su adolescencia, además de unas pequeñas Kendall y Kylie Jenner. La imagen muestra que Kim, con ayuda quirúrgica o no, ha cambiado considerablemente.

“Los mejores recuerdos”, fue la escueta descripción que dejó Kris Jenner en la fotografía que pertenece al otoño de 1997. 21 años pasaron y Kim Kardashian es hoy una de las mujeres más deseadas y sexys del mundo.

A propósito de la imagen del pasado de Kim, hemos elaborado una galería que presenta todos los cambios de la celebrity con el paso de los años. ¡Mira las fotos!