Kim Kardashian vs Kylie Jenner ¿quién obtiene más 'me gusta' en Instagram?

Las hermanas Kardashian-Jenner nunca dejan de ser noticia, esto no es un secreto, y a pesar de las atrevidas fotos de Kim Kardashian publica en su red social Instagram, no logra superar a su hermana Kylie.

Para muestra un botón, Kim Kardashian publicó una foto en Instagram hace nueve horas y sólo obtuvo 1 millón de ‘me gusta’; sin embargo, Kylie Jenner hizo lo mismo en menos tiempo y consiguió casi 4 millones de interacciones.

Si bien es cierto, las hermanas Kardashian-Jenner son unas de las celebridades que han sabido sacarle el mayor provecho a la red social Instagram, donde publican sus vidas cotidianas y desnudos que remecen el ciberespacio.

Por su parte, Kim Kardashian ha conseguido 109 millones de fanáticos que siguen todos los pasos de la celebridad estadounidense, a tal punto que pueden alcanzar más de mil comentarios en cuestión de minutos.

En tanto, Kylie Jenner le sigue de cerca con 105 millones de seguidores, quienes asegurar su máxima participación en el ciberespacio y en la conocida red social, dando como resultado su protagonismo en los diversos portales de entretenimiento.

A continuación, te mostraremos las mejores fotos de Kim Kardashian y Kylie Jenner para que descubras por qué una obtiene más ‘me gusta’ que la otra.

Foto 8: Kylie Jenner presumió sus curvas y sus fans quedaron en shock. (Foto: Instagram)

Foto 7: Kim Kardashian presume sus caderas y sus seguidores enloquecen. (Foto: Instagram)

Kimberly Noel Kardashian West, conocida como Kim Kardashian, es una empresaria y un personaje público estadounidense de telerrealidad en E! Keeping Up with the Kardashians.