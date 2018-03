Kim Kardashian se impone en Instagram con esta sensual ropa se baño

Kim Kardashian volvió a sacudir Instagram con su reciente publicación. En esta vemos a la celebridad echada sobre la arena, con una sensual ropa de baño color blanca, la cual deja ver sus exuberantes curvas.

Como se recuerda, no es la primera vez que Kim Kardashian deja ver su bella silueta en las redes sociales. La madre de 3 hijos no duda en hacer alarde de su impactante figura, la cual es halagada por sus fieles seguidores.

Kimberly Kardashian es una empresaria y un personaje público estadounidense de telerrealidad en E! Keeping Up with the Kardashians. Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian.

Ha lanzado múltiples fragancias y accesorios, ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión, compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como Disaster Movie y Deep in the Valley.

En 2010, junto con sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian, lanzó una autobiografía, Kardashian Konfidential.

Hoy en día, la celebrity sigue vigente gracias a su constante interacción con sus fans a través de las redes sociales. ¡Entra a la galería de fotos para que veas más de Kim Kardashian!

