Kim Kardashian se disfrazó de Selena Quintanilla y movió las caderas al ritmo de 'bidi bidi bom bom'

No cabe duda que esta noche de brujas, dejó grandes sorpresas. Kim Kardashian en esta ocasión, decidió lucir un disfraz en honor a Selena Quintanilla. La socialité derrochó sensualidad con el atuendo elegido.

Kim Kardashian fue parte de la fiesta que organizó John Legend y Chrissy Teigen. La empresaria definitivamente dejó a más que uno con la boca abierta. ¡No puedes dejar de ver este video!

El traje morado que usó Kim Kardashian en honor a Selena Quintanilla, dejó ver las curvas de infarto y su escultural figura. Sin ninguna duda, se puede asegurar que fue la sensación de la noche.

Sin embargo y pese al buen estilo de Kim Kardashian, muchos no dudaron en criticarla y asegurar que Selena Quintanilla no tiene comparación. Ante esto, sus fieles fanáticos salieron en su defensa y no dudaron en elogiarla y felicitarla.