Kim Kardashian revela que no usaría su fama ni influencias para que sus hijos ingresen a una universidad

Kim Kardashian habló sobre el escándalo de sobornos para conseguir ingresos a algunas universidades de Estados Unidos, en el que Felicity Huffman y Lori Loughlin se han visto inmersas.

La empresaria expresó en una entrevista con Van Jones de CNN – obtenida por E! News- que no abusaría de su poder para que sus hijos fueran admitidos: “Si no pudieran ingresar a una escuela, nunca querría usar el privilegio para tratar de forzarlos en una situación en la que no prosperarían de ninguna manera”.

Kim Kardashian continuó relatando que no le parece apropiado, porque al final lo único que realmente le importa es que sus hijos sean su mejor versión gracias a sus propios logros.

“Quiero que mis hijos estén lo más conectados a la tierra. Comprar tu camino hacia algo no beneficia a nadie”, señaló.

Asimismo, Kim Kardashian expresó que espera que el esfuerzo que ella está haciendo para convertirse en abogada, finalmente sea un buen ejemplo para sus hijos.

“Espero que se inspiren y sepan que trabajando duro a pesar de que tengo más de 30 años y estaré terminando la carrera , nunca es demasiado tarde y que realmente no existe una salida fácil”, finalizó Kim Kardashian.

La estrella de “Keepig Up With the Kardashians” y su esposo Kanye West son padres de North (5), Chicago (1) y Saint (3). La pareja está esperando a su cuarto hijo, nuevamente por un proceso de gestación subrograda (“vientre de alquiler”).

Como se recuerda, en marzo el Departamento de Justicia de Estados Unidos desveló la red de sobornos que implica a 50 personas adineradas que en total pagaron 25 millones de dólares para que sus hijos accediesen a prestigiosas universidades.