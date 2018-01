Kim Kardashian paraliza Instagram tras publicar foto desnuda

¡No apto para cardíacos! La empresaria Kim Kardashian vuelve a generar polémica. Esta vez la artista acaparó la atención de sus seguidores al publicar una atrevida imagen en su cuenta de Instagram, luciendo como Dios la trajo al mundo.

En poco tiempo, la publicación ha tenido diversas reacciones, convirtiéndose en una de las más vistas. En la imagen se la ve a Kim Kardashian mostrando uno de sus pechos y usando una diminuta trusa blanca.

La instantánea ya cuenta con más de un millón de “Me gusta” y como era de esperarse, los seguidores no se quedaron de brazos cruzados y empezaron a elogiarla por su belleza y su esbelta figura. Sin embargo, otros criticaron la actitud de la artista, pues consideraron que como madre debería guardar compostura.

“Debes respetar a tus hijos… Después está llorando”, “Cómo eres de puerca”, “Crees que mostrando más de la cuenta te hace más sensual”, fueron algunos de los comentarios que se leen. Todos estos mensajes y más fueron completamente ignorados por la empresaria.

Cabe resaltar que Kim Kardashian se ha caracterizado por publicar imágenes sin censura, nunca ha puesto reparos en mostrar más de la cuenta y con el tiempo se ha acostumbrado a las duras críticas de los cibernautas.

La empresaria está casada con el cantante Kanye West, con quien hace poco tuvieron su tercer bebé, Chicago West. Y según la revista People, Kim Kardashian y su esposo esperan agrandar la familia con un cuarto retoño. ¿Será cierto? Más adelante lo sabremos.

DATOS DE KIMKARDASHIAN

*Kimberly Noel Kardashian West, conocida como Kim Kardashian, nació en Los Ángeles el 21 de octubre de 1980.

*Es hija del abogado Robert Kardashian y de Kris Jenner, quien es su mánager.

*Kim es una empresaria y un personaje público estadounidense de reality show en E! Keeping Up with the Kardashians.

*Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, que compartió con su hermana Kourtney Kardashian.

*El 21 de junio del 2017 lanzó su propia línea de maquillaje KKW Beauty.

*El 25 de octubre de 2017 lanzó su nueva línea de perfumes llamada KKW Fragance, consistente en 3 perfumes diferentes.

*Tiene tres hijos en común con su esposo el rapero Kanye West, North (nacida el 15 de junio de 2013), Saint (nacido el 5 de diciembre de 2015) y Chicago (nacida el 15 de enero de 2018).