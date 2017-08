Kim Kardashian es objeto de criticas tras lucir como Jackie Kennedy para revista

Kim Kardashian causó una vez más controversia luego de posar como Jackie Kennedy para la revista Interview del mes de septiembre. Este número se tituló “La nueva primera dama de Estados Unidos”.

Tal fue la sorpresa, que muchos usuarios de las redes sociales no tardaron en alzar su voz de protesta contra la publicación, al “osar” comparar a la polémica celebridad con la icónica primera dama Jackie Kennedy, una de las figuras más relevantes del siglo XX en Estados Unidos.

La protagonista de Keeping Up With The Kardashians estuvo además acompañada de su hija North West, de cuatro años.

Lo que también llamó la atención en los fans de Kim Kardashian, es que la maquilladora oscureció la piel de Kim para esta sesión.

“Kim de verdad que se ha bronceado la piel como una mujer de piel morena”, se preguntó un usuario, mientras que otros remarcaron que asemejar a la celebridad con Jackie Kennedy es “trivializa la tragedia” por la que pasó con el asesinato de su marido, el presidente Jack F. Kennedy, en 1963.