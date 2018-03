Kim Kardashian más atrevida que nunca en su última publicación de Instagram

Kim Kardashian no duda en enamorar a sus miles de fans con sus imponentes fotos. Sin embargo, esta vez decidió subir más la temperatura luciendo más atrevida que nunca.

La bella celebridad se tomó una foto mirándose al espejo y dando la espalda a la cámara. Sin embargo, lo que resaltó más es su voluptuoso derriere, dejando boquiabiertos a sus miles de fans.

Kim Kardashian deleita en esta imagen con una diminuta lencería color negro. Para esta ocasión, decidió tomarse la foto en estilo “black and withe”. Como se sabe, no es la primera vez que la celebridad decide sorprender a sus fans, quienes gustosos están pendientes de sus redes sociales.

Kim Kardashian es una empresaria y un personaje público estadounidense de telerrealidad en E! Keeping Up with the Kardashians. Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian.

La joven ha sido estrella invitada en destacados programas de televisión, compitió en Dancing with the Stars y tuvo papeles en películas como Disaster Movie y Deep in the Valley. En 2010, junto con sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian, lanzó una autobiografía, Kardashian Konfidential.