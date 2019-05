Kim Kardashian sorprende en Instagram con fotografías de Baby Shower

Kim Kardashian y Kanye West sorprendieron a todos sus fanáticos en las redes sociales al anunciar la llegada de su nuevo hizo al mundo.

“¡Ya llegó y es perfecto!”, escribió Kim Kardashian en su cuenta personal de Instagram. La publicación fue muy comentada por todos sus seguidores en el mundo.

“También es el mellizo de Chicago lol (varias risas). Estoy segura de que cambiará mucho, pero por ahora se parece mucho a ella”, indicó Kim Kardashian en un segundo mensaje en Twitter.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her