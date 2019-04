Kim Kardashian reveló que está estudiando para convertirse en abogada

Kim Kardashian, de 38 años, la estrella del reality Kepping Up With The Kardashians, reveló a la revista Vogue que quiere seguir los pasos de su padre, y para ello, desde el año pasado, está estudiando para convertirse en abogada.

La empresaria Kim Kardashian señaló que si bien ella no ha ingresado a la escuela de leyes, inició sus estudios de cuatro años con una firma de abogados de San Francisco y que su objetivo es tomar el “Bar exam” en 2022.

En California al igual que en otros tres estados de Estados Unidos, puedes ejercer como abogado al aprobar un examen denominado “Bar exam”, luego de ser aprendiz de un abogado o juez en ejercicio y de completar 18 horas de estudio supervisado cada semana.

Kim Kardashian se ha estado preparando con la comentarista de CNN, Van Jones y la abogada Jessica Jackson, cofundadora de #Cut50, grupo nacional que defiende la reforma judicial penal, pues han estado visitando prisiones y teniendo reuniones en la Casa Blanca para generar cambios en las leyes de los Estados Unidos.

Como se recuerda, el año pasad Kim Kardashian solicitó al presidente Donald Trump el indulto a Alice Marie Johnson, una mujer con cadena perpetua que había cumplido 21 años en prisión por cargos de narcotráfico sin violencia; posteriormente el Congreso cambió una ley de justicia penal en diciembre.

“Tuve que pensar mucho en esto (de estudiar Derecho)”, dijo Kim Kardashian para luego agregar que decidió convertirse en abogada tras ver “un resultado realmente bueno” con Alice Marie Johnson.

La socialité también contó que siempre tuvo interés en el tema, debido a que a su difunto padre fue un abogado y hombre de negocios.

“Sentí que quería poder luchar por las personas que han pagado sus cuotas a la sociedad. Sentí que el sistema podía ser muy diferente, y quería luchar para solucionarlo, y si supiera más, podría hacer más”, finalizó Kim Kardashian, quien está recibiendo el apoyo de su familia, en esta nueva faceta.