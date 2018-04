Kim Kardashian deja atónitos a sus fans con este sensual bikini rojo

Kim Kardashian siempre deleita a sus fans con sus imponentes fotos, y esta vez no fue la excepción. La bella celebridad lució un sensual bikini rojo que dejó ver su bien formada figura, aquella que tiene enamorado al cantante Kanye West.

La madre de tres hijos siempre está en contacto con sus fieles fans, publicando imágenes de infarto, donde se luce también en ceñidos atuendos. Además, comparte momentos familiares y de unión junto a sus hermanas, sus hijos y su esposo.

Kim Kardashian también ha osado en posar totalmente desnuda, ha hecho topless y hasta poses sugerentes para sus redes sociales. No por nada cuenta con una gran legión de admiradores en su cuenta de Instagram.

Kim Kardashian es una empresaria y un personaje público estadounidense de telerrealidad en E! Keeping Up with the Kardashians. Su prominencia aumentó a partir de enero de 2011 con el estreno de Kourtney and Kim Take New York, un reality show que compartió con su hermana Kourtney Kardashian.

En 2010, junto con sus hermanas Kourtney y Khloé Kardashian, lanzó una autobiografía, Kardashian Konfidential.