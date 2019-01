Kim Kardashian confirmó que está esperando su cuarto hijo y que será varón

A inicios de enero, la revista People aseguró que Kim Kardashian y su esposo, el rapero Kanye West, estaban esperando a su cuarto hijo a través de la gestación subrogada, es decir, mediante un vientre de alquiler.

Los rumores fueron en aumento; sin embargo, ni Kim Kardashian ni Kanye West habían salido al frente para desmentirlos, pero ante la avalancha de especulaciones la socialité decidió confirmar lo que ya era un secreto a voces.

Durante una entrevista en el programa “Watch What Happens Live with Andy Cohen” en la que se presentó junto a sus hermanas Kourtney y Khloé, Kim Kardashian fue consultada sobre si ella y Kanye West esperaban la llegada de su cuarto bebé, a lo que respondió: “Lo estamos”.

A pesar que no quiso precisar la fecha del parto y solo indicó que “será pronto”, Kim Kardashian sí confirmó el sexo de su próximo hijo. “Sí, es un niño”, dijo y agregó: “Creo que ya se ha comentado”.

Kim Kardashian también reveló cómo es que se filtró la información de que iba a darle un hermanito a sus hijos North (5), Saint (3) y Chicago (1) antes de que ella y su esposo estuvieran listos para hacer oficialmente el anuncio.

“Me emborraché en nuestra fiesta de Navidad y se lo comenté a algunas personas. No me acuerdo exactamente a quien porque no bebo nunca”, manifestó Kim Kardashian.

Kim Kardashian ha declarado En más de una oportunidad que Kanye West le pidió agrandar la familia. La pareja habría decidido hacerlo a través de la gestación subrogada porque la estrella de televisión sufre de placenta retenida y pondría en peligro su vida y la del propio bebé si tuviera un embarazo natural.