Kim Kardashian anunció el nacimiento de su cuarto hijo: "¡Ya llegó y es perfecto!"

Kim Kardashian se mostró muy emocionada al anunciar la tarde de este viernes a través de su cuenta de Twitter, el nacimiento de su cuarto hijo con el rapero Kanye West, quien nació a través de un proceso de gestación subrogada (“viente de alquiler”).

“¡Ya llegó y es perfecto!”, es el corto mensaje que la socialité compartió con sus más de 60 millones de seguidores en esta red social. La modelo publicó otro tuit en el que aseguró que el pequeño es idéntico a su hermana Chicago.

“También es el gemelo de Chicago lol. Estoy segura de que cambiará mucho, pero ahora se parece a ella”, manifestó Kim Kardashian, que anunció que esperaba a su cuarto hijo en enero, durante un programa televisivo en vivo.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her