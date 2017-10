Kim Cattrall sobre coprotagonistas en Sex and the City: "Nunca fuimos amigas"

La actriz Kim Cattrall encendió la polémica al hablar sobre su verdadera relación con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, sus excompañeras en Sex and The City.

Durante entrevista con Piers Morgan, Kim Cattrall desbarató lo que por años creímos se trataba de un equipo perfecto. La rubia dejó con la boca abierta a sus fans y los de la serie al confesar que nunca consideró amigas a sus compañeras de elenco.

“Nunca fuimos amigas. Éramos colegas y creo que de alguna manera era bastante sano, porque así se tiene muy clara la línea entre tu vida profesional y personal”, afirmó la actriz de 61 años.

“El único lugar en común que teníamos era la serie y la serie ya terminó”, añadió Kim Cattrall en entrevista.

Además, aclaró que no participará de una tercera entrega de saga. “No he matado a Samantha, solo la he dejado marchar. Creo que la serie tuvo su momento y las dos películas fueron un bonus. Así que hoy vuelvo a repetir y a jurar que no voy a volver a interpretar a Samantha nunca más. Se acabó, y de verdad que lo hago sin ningún resentimiento”, manifestó.

