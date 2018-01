Khloé Kardashian y su reacción tras descubrir que está embarazada de su primer hijo

En nuevo adelanto de Keeping Up With The Kardashians, Khloé Kardashian recibe tremenda sorpresa al enterarse que está embarazada de su primer hijo.

En el video, Khloé Kardashian, de 33 años, aparece junto a su asistente Alexa, tras realizarse una prueba de embarazo.

“Oh Dios mío, ¡creo que hay dos líneas!”, se le escucha decir a Alexa, la asistente de Khloé, con la prueba en sus manos.

“Sí, está clarísimo, ¡estoy embarazada! ¡Y sentí que lo estaba!”, menciona luego Khloé, visiblemente emocionada.

En otro momento, Alexa recordó que Khloé había anunciado que se encontraba en la dulce espera desde mucho antes.

“Lo has estado diciendo. Dijiste que estabas en la ducha y te tuviste que sentar”, le dice Alexa a Khloé.

“Oh, Dios mío, ¡sí! Después de mi entrenamiento. Nunca me había sentido tan cansada en mi vida”, reafirma Khloé. ¡Mira el video!