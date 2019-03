Khloé Kardashian sobre Tristan Thompson: “No me tiene ningún respeto”

La protagonista del nuevo tráiler promocional de “Keeping Up With the Kardashians” es Khloé Kardashian, quien recientemente se ha visto inmersa en un escándalo debido a la infidelidad de Tristan Thompson y ha sorprendido con sus declaraciones.

“Simplemente apesta que tenga que ser tan público. No es sólo un programa de televisión, esta es mi vida”, se oye decir inicialmente a Khloé Kardashian llorando.

Posteriormente se puede ver a Khloé Kardashian angustiada gritando por el celular: “¡Mi familia se arruinó!”.

Asimismo, se escucha a Kriss Jenner haciendo un brindis por Kylie Jenner y su mejor amiga Jordyn Woods, quien fue acusada como la culpable de la separación de la pareja , para que luego la voz en off de Khloé Kardashian diga: “Tristan podrá quererme, lo que sea que eso signifique, pero él no me respeta en lo absoluto”.

El clip da a entender que en esta nueva temporada Khloé Kardashian se verá inmersa en el escándalo de infidelidad que protagonizó **Tristan Thompson **con Jordyn Woods.

Cabe señalar que otros momentos drámaticos del tráiler de “Keeping Up With the Kardashians” incluyen a Kim Kardashian y Kanye West hablando sobre mudarse a Chicago y a Kylie Jenner refiriéndose a un problema: “Solo espero que haya luz al final del túnel, porque no la veo ahora”.