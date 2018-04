Khloé Kardashian se convirtió en madre por primera vez

Khloé Kardashian no la habría pasado nada bien luego que difundieran un video que evidencia que Tristan Thompson le fue infiel en varias ocasiones, mientras que ella estaba a punto de dar a luz.

Se anunció que Khloé Kardashian trajo al mundo a su niña este jueves, a las 4:00 de la madrugada en el hospital Hillcrest a las afueras de Cleveland, según reportó el portal TMZ.

Fuentes del mismo medio confirmaron que pese a las revelaciones del video que muestra la infidelidad de la pareja de Khloé Kardashian, este fue testigo de la llegada al mundo de su hija. Asimismo, Kris Jenner, y sus famosas tías Kim y Kourtney estuvieron presentes en este día tan importante para la celebridad.

“Ella está poniendo sus sentimientos en pausa, asumiendo que, para bien o para mal, Tristan es el papá de su bebé y reconociendo que el vínculo entre padre e hija puede establecerse en la sala de parto”, dijo una fuente muy cercana a la familia.

Según fuentes cercanas a E!, donde se transmite el programa que ha dado a conocer a toda esta familia, “Keeping Up With the Kardashians”, afirmaron que “su mundo se ha puesto patas arriba. Lloró toda la noche del martes. Rogó regresar a Los Ángeles y buscó todas las formas posibles de hacerlo, pero su doctora no la dejó”.