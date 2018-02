Khloé Kardashian revela cómo ha cambiado su vida sexual tras el embarazo

La bella Khloé Kardashian asombró a todos sus seguidores al detallar para Keeping Up with the Kardashians (E!) cómo ha cambiado su vida sexual con su pareja Tristan Thompson tras su embarazo.

Khloé Kardashian comentó que a pesar que ha escuchado algunos casos de mujeres embarazadas con más apetito sexual, en su caso es totalmente diferente, pues le resulta muy incómodo tener sexo.

“Siempre he escuchado que las mujeres embarazadas se ponen mucho más ardientes, pero en mi caso ha sido diferente. Al principio el sexo era el mismo, pero ya en el tercer trimestre cuando mi vientre empezó a crecer se volvió más difícil tener sexo, es más incómodo y limitante”, comentó para su página web.

A la vez, Khloé Kardashian agradeció a su pareja Tristan Thompson por apoyarla en su estado de gestación y no hacerla sentir diferente.

“Él es increíble y nunca me haría sentir diferente… Estoy segura de que para el hombre también es incómodo tener sexo con una mujer embarazada”, sostuvo la empresaria.

De otro lado, la estadounidense comentó que en el momento de su intimidad con el jugador de los Cleveland Cavaliers es muy incómodo a tal punto de hacerla sentir inútil.

“En lo personal, me siento incómoda y me hacer sentir insegura. ¡Uno no se puede mover de la misma manera!, te sientes inútil… Pero solo hay que improvisar y hacer lo mejor que se pueda”, enfatizó Khloé Kardashian.