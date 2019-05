Khloé Kardashian genera polémica por felicitar a Jordyn Woods por su cumpleaños

El programa “Keeping Up With The Kardashians” muestra los detalles más íntimos del clan Kardashian-Jenner; sin embargo, lo que se presenta en el show no necesariamente refleja la actualidad de lo que viven y las grabaciones se realizan con bastante tiempo de anticipación.

Por ello, el siguiente episodio traerá una gran polémica ya que en el adelanto de mismo aparece Khloé Kardashian felicitando a Jordyn Woods y diciéndole lo orgullosa que se siente por su crecimiento y por la mujer en la que se ha convertido.

Este episodio llega después de la polémica que vivió Khloé cuando su ex pareja, Tristan Thompson, besara a la mejor amiga de su hermana Kylie, Jordyn Woods. Recordemos que antes de que todo sucediera, ella era una gran amiga de la familia Kardashian.

Weeeeey en el próximo episodio de KUWTK, Khloe va a brindar por Kylie y Jordyn voy a lloraaaaaaaaar — Vale (@ValeRdgzOk) May 7, 2019

El adelanto muestra a la familia en una reunión dedicada a Kylie Jenner y Jordyn Woods. Khloé Kardashian pide la palabra para realizar el brindis y felicitó a Woods por su cumpleaños número 21.

La escena fluye con naturalidad debido a que el momento fue grabado antes que estallara la polémica entre Jordyn Woods y Tristan Thompson, expareja de Khloé Kardashian con quien tiene una hija.

Cabe señalar que Jordyn Woods confesó en el programa web de Jada Pinkett que besó a Tristan Thompson en su casa luego de una fiesta; sin embargo, se justificó diciendo que fue porque había tomado mucho.