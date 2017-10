Kevin Spacey criticado por la forma en la que reveló su homosexualidad

Luego que Anthony Rapp acusara de acoso sexual al también actor Kevin Spacey, este último no tardó en responder a las acusaciones, aunque generando una gran repercusión y no precisamente por las disculpas.

Y es que el protagonista de House of Cards aprovechó la ocasión para revelar su homosexualidad, relegando a un segundo plano el escándalo inicial.

Este detalle no ha pasado desapercibido para algunos colegas de Kevin Spacey como Rose McGowan, quien ha sido una de las más críticas con el mensaje del actor de Belleza americana.

“Queridos medios: Sigan centrados en Anthony Rapp. Sean la voz de las víctimas. Ayuden a igualar el terreno de juego. Adiós, Spacey, adiós, ha llegado tu turno de llorar, y por eso te tenemos que decir adiós”, fue el mensaje que compartió McGowan en su cuenta de Twitter.

Bye bye, Spacey goodbye, it’s your turn to cry, that’s why we’ve gotta say goodbye. #ROSEARMY

Otros artistas que se pronunciaron fueron Billy Eichner y Cameron Esposito, quien disparó de forma contundente.

“Solo quiero dejar una cosa clara, que ser gay no tiene nada que ver con aprovecharse de menores de edad”, refirió la humorista.

Kevin Spacey sexually assaulting a minor has nothing to do with homosexuality. Also, someone should explain this to #KevinSpacey.