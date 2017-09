Kendall Jenner derrocha sensualidad en el nuevo videoclip de Fergie

Kendall Jenner sigue causando sensación entre sus seguidores. En esta ocasión la bella modelo compartió en su cuenta de Instagram parte del videoclip musical de Fergie, donde luce sensualmente espectacular.

Kendall no solo es una mujer audaz en las pasarelas, también sabe explotar su presencia lejos de las tablas y esta es muestra de que la bella “chica top” tiene una imagen que seguir trabajando.

El video ‘Enchanté’ (Carine)’, el cual es interpretado por Fergie y hijo Axl Jack Duhamel cuenta ya con más de 398 mil reproducciones y más de 23 mil “me gusta”.

Kendall Jenner es una joven que ha estado rodeado de cámara y luces desde muy pequeña, aproximadamente desde los 9 años, época en la que sus hermanas mayores decidieron crear el reality show Keeping Up with the Kardashians.