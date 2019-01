Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski serán citadas para declarar por fraude del Festival Fyre

En problemas. Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski y otras modelos e influencers que promocionaron el Festival Fyre, que prometía ser la fiesta del año en 2017 y terminó siendo un fraude, tendrían que revelar información sobre los pagos que recibieron de Billy McFarland, organizador del evento.

El fideicomisario encargado de supervisar la quiebra de la empresa Fyre Media solicitó el viernes a un juez citar a las celebridades que fueron imagen publicitaria del festival que se llevaría a cabo en la isla de Grand Exuma en las Bahamas, según reveló Billboard.

El Festival Fyre prometía ser una gran fiesta con lo mejor de “la música, el arte, la diversión, la cultura y la comida”, también ofrecía espacios para que la gente pueda descansar entre conciertos; sin embargo, cuando los asistentes -quienes pagaron hasta USD 100,000 por entrada – llegaron a la isla se encontraron con refugios inundados, escenarios sin luz y nada de lo que se había prometido. Un fraude total.

¿Cuál fue la participación de las modelos?

Kendall Jenner, Bella Hadid, Emily Ratajkowski, entre otras modelos, fueron imagen del festival. Algunas aparecieron en el video promocional del evento que finalmente llevó a la quiebra a la empresa Fyre Media y a diversos locales de la zona.

A dos años de lo sucedido, siguen en pie las citaciones en torno a la investigación de los USD 26 millones que Billy McFarland recaudó de los inversores del Festival Fyre.

Según las investigaciones, los inversores estafaron a millones de personas y dejaron que el empresario McFarland pagara las consecuencias en la cárcel, pues tiene una condena de seis años de prisión efectiva.

El fideicomisario Gregory Messer actualmente se encuentra investigando un pago de 5.3 millones de dólares y para ello ha citado a las agencias de modelos que contrató McFarland.

Una primera citación es para IMG Models, agencia que representa a las modelos Bella Hadid, Bieber y Elsa Hosk, quienes aparecieron en el video promocional del Festival Fyre. Según declaró Messer, la empresa recibió pagos de hasta USD 1.2 millones entre noviembre del 2016 y febrero del 2017.

Otra de las citaciones es para la famosa Kendall Jenner, quien habría recibido un pago de USD 250,000 en enero del 2017 y cuatro meses después usó su cuenta de Instagram para señalar que Kanye West y G.O.O.D también participarían del festival. La modelo hasta el momento no ha confirmado si esta publicación también fue pagada.

La modelo compartió esta publicación en Instagram en enero del 2017. (Foto: Instagram)

Asimismo, se hizo una citación adicional para DNA Model Management, agencia que representa a Emily Ratajkowski, quien recibió un pago de USD 299,000 de Billy McFarland en marzo de 2017.

Jerry Media, una agencia en línea que promovió el Festival Fyre en las redes sociales a cambio de un pago de USD 90.000 en marzo de 2017, también está en la lista de entidades que enfrentan una citación.

Por si fuera poco, el fideicomisario también podría citar a algunos de los artistas pagados para promover el evento y usar la aplicación Fyre Media.

DATO:

Todo lo relacionado al Festival Fyre quedó registrado en el documental de Netflix “Fyre: The Greatest Party That Never Happened”, y el “Fyre Fraud” de Hulu.