Katy Perry lució en concierto camiseta de la Selección Peruana que Chiara Pinasco le regaló

Después de tres años la cantante y compositora estadounidense Katy Perry se reencontró con su público peruano. Y los deleitó con su reciente disco “Witness”, un espectáculo que muchos de sus fans no olvidarán.

Figuras del espectáculo también se dieron cita en Jockey Club de Lima para ver a Katy Perry, una de ellas fue la presentadora de televisión Chiara Pinasco, quien hace unas semanas la entrevistó.

Katy Perry sorprendió a los peruanos cuando apareció en el escenario luciendo la camiseta de la Selección Peruana. La misma que la conductora de TEC le obsequió durante la entrevista que le realizó.

La hermana de Bruno Pinasco no pudo ocultar su emoción y a través de sus redes sociales compartió un collage de imágenes donde se puede ver a Katy Perry vistiendo la camiseta de la Selección Peruana.

“Se la puso!!!!!! La camiseta que le regalé What an amazing show @katyperry !!! We (love) U!!! (Qué asombroso show, Katy Perry, te amamos)”, escribió Chiara Pinasco en Instagram.