Katy Perry reveló que se le alejará de la música temporalmente

Katy Perry sorprendió a sus fans. La cantante ofreció una entrevista a la revista Footwear News en la que además de hablar sobre su línea de zapatos y su apoyo a la lucha contra el cáncer de mama, realizó una inesperada confesión: se tomará un descanso temporal de la música.

Con 33 años, es considerada una de las grandes estrellas de la música pop a nivel mundial, precisó que luego de estar inmersa por casi un año en su gira “Witness: The Tour”, ha decidido hacer una pausa y “relajarse”.

“He estado en la carretera como por diez años así que voy a relajarme. No pienso ir corriendo a hacer otro disco (…) Siento que he hecho suficiente”, indicó al ser consultada sobre sus próximos planes.

Katy Perry explicó que ha trabajado en su carrera musical desde que tenía 9 años, por lo que tuvo que dejar de lado otras facetas de su vida y si bien todo el esfuerzo valió la pena, ahora solo quiere esperar hasta estar realmente inspirada para continuar.

“Realmente no presté atención a nada más (que a la música), lo cual es genial, y me encanta. Pero ya no me siento como si estuviera jugando; simplemente me siento una artista. Creo que no tengo que demostrar nada, lo cual es liberador”, agregó.

Asimismo, Katy Perry habló sobre la “depresión situacional” que sufrió después de que su último álbum “Witness” fuera recibido entre críticas negativas tras su lanzamiento comercial.

“Mi corazón se rompió porque, sin saberlo, deposité toda mi fe en la reacción del público, y el público no reaccionó de la manera que esperaba”, manifestó.

La estrella indicó que el apoyo de personas cercanas a su entorno y el de su novio, el actor Orlando Bloom, la ayudaron a superar los problemas emocionales que padeció y a lograr un equilibrio que no tenía hace muchos años.

“He trabajado mucho últimamente en mi salud mental, en mi lado espiritual y emocional (…) Mi familia está orgullosa de mí, pero no me ponen en un pedestal. Mi novio es un gran ancla. Por alguna razón, atraigo a personas que me hacen centrarme en el camino que quiero transitar”, explicó.