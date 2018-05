Katty Perry se atrevió a cuestionar el vestido de Meghan Markle

Katty Perry demostró que no tiene miedo a expresar lo que siente y piensa. Pues recientemente se atrevió a cuestionar el vestido que decidió usar lució Meghan Markle en su boda del pasado sábado con el príncipe Harry.

Katty Perry manifestó que le hubiera gustado que el vestido de la ahora duquesa de Sussex hubiera tenido un par de arreglos adicionales antes de presentarse en el altar.

“Sinceramente, yo hubiera hecho un par de pruebas más para el vestido, creo que no terminaba de encajarle del todo. Nunca voy a decir algo que no piense de verdad. Creo que necesitaba un par de arreglos, pero la quiero igual”, dijo la cantante al portal de noticias “Entertainment Tonight”.

Sin embargo, Katty Perry evitó polemizar más sobre el tema y aprovechó las cámaras para para transmitir sus más sinceras felicitaciones a la pareja de recién casados.

“La verdad es que me alegro mucho por ellos, ¿sabes? No los conozco demasiado, pero me parece maravilloso cómo (Meghan) está utilizando todo esto para dar visibilidad a sus esfuerzos humanitarios. No sé, el hecho de que es una feminista orgullosa me hace quererla todavía más. La apoyo como mujer, la admiro mucho y espero que los dos sean muy felices juntos”, ha afirmado en la misma entrevista.