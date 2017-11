Kate Winslet y Allison Janney sorprendieron a sus fans tras protagonizar este efusivo beso

Definitivamente, las protagonistas de los Hollywood Film Awards, realizado este último domingo, fueron las dos actrices Kate Winslet y Allison Janney, quienes dejaron boquiabierto a más de uno tras darse un inesperado y efusivo beso.

Todo ocurrió cuando la actriz británica Kate Winslet fue invitada a subir al escenario para recoger su premio como Mejor Actriz por su exitoso trabajo en la película ‘Wonder Wheel’.

En ese preciso instante Winslet, emocionada por su premiación, no pudo evitar mencionar, durante su discurso, a la actriz Allison Janney, quien también fue galardonada como Mejor Actriz de Reparto por su papel en ‘I, Tonya’.

Es ahí donde Janney, emocionada también, se acercó a Winslet y ambas se dieron un efusivo beso.

Kate Winslet is honored with the Hollywood Actress Award for her role in @wonderwheelmov. #HollywoodAwards pic.twitter.com/zmPl3il3oT