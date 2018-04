Kate Hudson está embarazada y así anunció el sexo de su bebé

Una emocionada Kate Hudson, de 38 años, anunció a sus miles de seguidores que está en la dulce espera, producto del amor que se tiene con el músico Danny Fujikawa. Ambos esperan a su primer bebe.

Además, compartió con sus fans el sexo que tendrá su retoño de una manera bastante emocionante, a través de un video y una fiestecita de revelación de género.

Como se sabe, Kate Hudson es madre de Ryder Robinson, de 14 años, y Bingham Hawn Bellamy, de 6 años.

“¡Sorpresa! ¡Si te has preguntado por qué he estado tan ausente en mis redes sociales, es porque nunca he estado más enferma. Fue el primer trimestre más difícil de todos mis hijos. Los bumeranes me han provocado náuseas, Superzoom es una manera fácil de meter la cabeza en el inodoro, las instagramias de alimentos me hacen sentirme mal y pensar demasiado en las historias de insta me hizo sentirme más agotada de lo que ya había estado”, indicó la actriz.

“Si me has visto salir y sonreír y pretender que todo es increíble … ¡estaba mintiendo! ¡Pero! He roto barrera y redescubriendo las alegrías de insta / snap. Hemos estado tratando de mantener este embarazo bajo el radar durante el mayor tiempo posible, ¡pero ahora es demasiado difícil ocultarlo, y francamente esconderse es más agotador que decirlo! ¡Mis hijos, Danny, yo y toda la familia estamos entusiasmados! Una niña pequeña está en el camino”, acotó Kate Hudson en Instagram.