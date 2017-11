Kate Hudson: esto dijo sobre su supuesta relación con Brad Pitt

Hace un par de meses se empezó a especular sobre un posible romance entre Kate Hudson y Brad Pitt. No obstante, tras largos meses de constantes rumores, la actriz se pronunció por primera vez para explicar si tuvo o no alguna relación con el actor.

“Ese fue el rumor más loco del mundo, no hay nada de cierto en lo que se dijo. De hecho, hace cuatro años que no lo veo. Pero fue un rumor genial, un poco me gustó”, confesó Kate Hudson en el programa Watch What Happens Live whit Andy Cohen.

Incluso la actriz se tomó el tiempo para bromear respecto a dicha especulación, por lo que dijo: “Me lo tomé bien, como diciendo ‘Ok, genial, ¡vamos a tener gemelos!’”, dijo la actriz entre bromas.

Cabe señalar, que luego de la separación de Angelina Jolie y Brad Pitt, el posible romance entre Kate Hudson y el actor fue uno de los rumores más fuertes que alborotó la farándula de Hollywood.